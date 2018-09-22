إحباط محاولة بيع أم لطفلها قبل ولادته عبر «فيسبوك» بالإسكندرية

• القضية الثانية لبيع أطفال عبر «الإنترنت» في مصر

• تشكيل فريق من خط «نجدة الطفل» لتقديم كافة سبل الدعم للطفل الرضيع دون فصله عن أمه

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها، خلال عرضه على إحدى صفحات «فيسبوك»، لتصبح هذه هي القضية الثانية لبيع أطفال عبر «الإنترنت».

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000)، التابع للمجلس، قد تلقى منذ أيام قليلة بلاغًا يفيد بقيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على «فيسبوك»، مشيرةً إلى أن المجلس أبلغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، والذي بدوره وجه نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات، وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة وتم القبض على الأم والأب المتهمين بالقضية.

وأضافت أنه «حرصاً على الطفل والذي تم ولادته، اليوم السبت، فقد شكل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم للطفل الرضيع، وحرصًا على مصلحته لن يتم فصله عن أمه ورعايته لعدم تعرض صحته للخطر».

وفي هذا الصدد شكرت «العشماوي» النائب العام المستشار نبيل صادق، على سرعة استجابته وحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل، وملاحقة ومعاقبة الجناة لردعهم، مشيدة بالتعاون الجاد مع النيابة العامة وإدارة حقوق الانسان، والذي يؤكد أن جميع جهات الدولة تعمل كفريق عمل واحد لمصلحة المواطن.