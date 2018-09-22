«الأزهر»: تطبيق منظومة التعليم الجديدة في المواد الثقافية فقط

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على جاهزية القطاع في تنفيذ بروتوكول المنظومة التعليمية الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن الأزهر سينفذ المنظومة التعليمية الجديدة في ما يتعلق بالمواد الثقافية فقط، موضحًا أنه يتم تطوير المواد الشرعية لإعطائها للطلاب خلال 10 أيام.

وتابع: «نعمل على وضع بنوك أسئلة تصورية للمناهج الخاصة بالأزهر، ونضع أوزان نسبية للمواد المتعلقة بالشريعة واللغة العربية، بالإضافة لوضح أنشطة لهذه المحتويات».

وأشار إلى تطبيق الأزهر لنظام البوكليت في السنوات الماضية للتأكيد على فهم الطلاب للمناهج بدلًا من الحفظ والتلقين، معقبًا: «الأزهر يعتمد في المقام الأول على الفهم والإدراك ولا يمكن أن يؤيد الحفظ والتلقين».