طارق الشناوي عن سمير خفاجي: «لم يكن ينتج لأجل المال»

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن المنتج والمؤلف المسرحي الراحل سمير خفاجي، لم يكن ينتج لأجل المال، لكنه أنتج مواهب ودفع بها إلى القمة، وذلك كان أعظم ما قدمه للفن المصري والعربي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن جيل الكبيرين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، كان يقف ورائهما الكبير سمير خفاجي، وتكرر نفس الأمر مع جيل عادل إمام وسعيد صالح.



وتابع: الفنانة الكبيرة شادية كانت تخشى الظهور المسرحي لكن «خفاجي» أقنعها ببطولة «ريا وسكينة» وفعل نفس الأمر قبلها، مع الفنانة نادية لطفي، حينما أقنعها ببطولة «بامبة كشر»، معقبًا: «خفاجي لم يكن يراهن على إنتاج عمل مسرحي يكسر الدنيا، إنما كان يراهن على العمل غير التقليدي».



وذكر أن الراحل، كان لديه وفاء لكل زملائه في الفن وحتى اللحظة الأخيرة كان حريصًا على حضور جنازات بعضهم رغم مرضه الشديد على كرسيه المتحرك، لتقديم واجب العزاء.



وتُوفي المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، وشيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.