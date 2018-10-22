إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أصيب 20 فلسطينيًا بالرصاص والعشرات بالاختناق، اليوم الاثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن 20 متظاهرًا أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق والشظايا، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع.

وجرت المواجهات، بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 13 في بحر قطاع غزة، تحديًا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وهدد مسؤولون إسرائيليون مؤخرًا، بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة، على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني، وأصيب 22 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.