المصري يقيم دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسبب استاد بورسعيد

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أقام اليوم الاثنين محمد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي دعوى قضائية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بالموافقة باقامة مباريات الفريق على استاد بورسعيد.

واختصم المصري في الدعوى كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة مستعجلة بالموافقة علي اقامة مباريات الفريق على استاد بورسعيد.

وأرفقت إدارة المصري في الدعوى رفض لجنة المسابقات باتحاد الكرة اقامة مباريات الفريق على استاد بورسعيد مسطرا بصحيفة الدعوى بتاريخ 15 أكتوبر 2018، وأنه تم اخطار النادي بخطاب من لجنة المسابقات وأيضا وزارة الداخلية برفض اللعب على استاد بورسعيد، بما في ذلك مباراة المصري ونادي الجزيرة بمطروح بمسابقة كأس مصر يوم 16 أكتوبر الماضي.

وقد أحال المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحيمك الرياضي أوراق القضية للجنة الاستشارية بالمركز لنظر الشق المستعجل بجلسة الأربعاء المقبل.

كان مجلس إدارة المصري قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"بسبب عدم إقامة مبارياته المحلية على ملعب بورسعيد. تابع التفاصيل