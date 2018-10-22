محمد هاشم رئيسا للمركز القومي للبحوث

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد محمود محمد هاشم رئيسًا للمركز القومي للبحوث.

جدير بالذكر أنه تم تعيين الدكتور محمد هاشم بالمركز القومي للبحوث عام 1989 على درجة مساعد باحث، وحصل سيادته على الماجستير من جامعة القاهرة 1992، وحصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة ديزبورج بألمانيا 1996، وترقى سيادته في الدرجات العلمية حتى شغل درجة أستاذ باحث بقسم التحضيرات والتجهيزات للألياف شعبة البحوث النسجية، ثم تولى منصب رئيس القسم 2010، ثم عُين رئيسًا لشعبة البحوث النسجية 2012، ثم تولى سيادته منصب نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية 2014.

ونشر أكثر من 65 بحثًا دوليًّا، وأشرف على أكثر من 20 رسالة ماجستير ودكتوراه، وشارك في أكثر من 40 مشروعًا بحثيًّا دوليًّا ومحليًّا، وحصل سيادته على براءة اختراع أمريكية، وكذلك العديد من جوائز المركز والدولة العلمية، منها: جائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي، وجائزة الدولة للتفوق العلمي.