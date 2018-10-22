ضبط 5 قوارب صيد غير شرعي في البردويل بشمال سيناء

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تفقد أمجد الراعية مدير عام إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، أعمال الصيد بالمسطح المائي للبحيرة وبعض المرافئ.

وبحسب بيان لإدارة البحيرة، جاءت زيارة «الراعية» داخل المسطح المائي للاطمئنان على استمرار عملية الصيد بشكل طبيعي دون معوقات للصياد والمراكب العاملة وحسن سير العمل بالبحيرة من قبل العاملين؛ لضبط أي مخالفة أو تعديات على قانون الصيد.

واستمرارا لتنفيذ قانون الصيد والمحافظة على بحيرة البردويل، تم ضبط 5 قوارب صيد غير شرعي.

جدير بالذكر أن بحيرة البردويل بشمال سيناء تحدد أيام الخميس والجمعة، العطلة الأسبوعية للعاملين في البحيرة.