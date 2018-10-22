«التنسيق الحضاري»: خصصنا لجنة للموافقة على ترميم التماثيل في المحافظات

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الهيئة خصصت لجنة للموافقة على أعمال ترميم وتطوير التماثيل الأثرية في المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



وأضافت في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن أعمال الصيانة تتوقف على خطة كل محافظة من حيث التكلفة والميزانية والمعدات اللازمة لتطوير هذه التماثيل، متابعة: «يجب ألا يتم دهان أي تمثال أو ترميمه وتطويره دون الرجوع للجنة المتخصصة حتى لا يحدث ما نراه من تشويه للتراث الآن».



وأوضحت أنه تم التنسيق مع كليات العمارة والفنون في جميع المحافظات للتعاون بشكل مباشر مع تطوير التماثيل مع الجهات المسؤولة في كل محافظة، بدلًا من انتظار الموافقات لفترات طويلة من القاهرة، مؤكدة على جهود هيئة التنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث الفني والحضاري للدولة.



وأشارت إلى دور لجنة التنسيق الحضاري ووزارة الثقافة في إعادة التماثيل الحضارية إلى شكلها الأصلي وتطويرها من خلال الترميم اللازم، وأعمال الصيانة المتخصصة على يد خبراء في فن النحت، موضحة أن هناك مبادرة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لعمل تصميمات نموذجية كاملة للميدان في جميع المحافظات.



وانتشرت في الفترة الأخيرة صور لعدة تماثيل تم تشويهها بعد إعادة تطويرها وصيانتها وطلائها بألوان غير مناسبة من المسؤولين في المحافظات، وكان آخرهم تمثال الفلاحة المصرية للمثال فتحي محمود.