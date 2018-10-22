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فيديو.. محمود بدر: أساتذة الأزهر أنكروا مناهج الحضانات السلفية

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 6:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 6:09 ص
قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، إن الحضانات السلفية تدرس مناهج خاطئة للأطفال، وتستند فيما تحتويه هذه المناهج على آيات من القرآن الكريم، وأحاديث الرسول في كتب نور البيان.

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أمس الأحد، أن أساتذة الأزهر الشريف أنكروا مناهج الحضانات الإسلامية والسلفية وأكدوا أنها لا تجوز بسبب أخطائها، متابعًا: «هناك موضوعات يتم طرحها على الأطفال في سن مبكر لا يجوز الحديث فيها في هذا الوقت».

وأوضح أنه يحارب هذا الفكر المتشدد في المناهج، والذي يحرض على دعم التطرف من خلال منهاج بها أخطاء دينية، معقبًا: «ألقى الله ورسوله يوم القيامة بمحاربتي لهذا الفكر».

ويُذكر أن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب تقدم شهر سبتمبر الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المناهج التي تدرس في الحضانات الشرعية أو السلفية المنشرة في مصر.


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