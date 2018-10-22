إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات بشرق غزة

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أفاد تقرير إخباري اليوم الاثنين بأن أربعة فلسطينيين أصيبوا خلال الليلة الماضية في مواجهات مع قوات إسرائيلية شرق غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن شابا أُصيب بطلق ناري شرق مخيم البريج، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما تم علاج ثلاثة آخرين ميدانيا.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، قرر أمس إعادة فتح معبري كرم أبو سالم "كيرم شالوم" وبين حانون "إيرز" مع قطاع غزة، "في أعقاب انخفاض مستوى أعمال العنف قرب السياج الأمني المحيط بالقطاع نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل جهود حماس للسيطرة على الأوضاع الميدانية".

وكثفت إسرائيل خلال الأيام الماضية تهديداتها بشن ضربة ضد حماس في قطاع غزة، حيث توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس مؤخرا برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية.

وقُتل أكثر من 200 فلسطيني وأُصيب 22 ألفا آخرون بجروح وحالات اختناق منذ مارس الماضي مع بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.