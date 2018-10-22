«الاستعلامات»: اتخاذ إجراءات قانونية إذا لم ينشر الرد المصري حول واقعة السائح البريطاني

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة أصدرت بيانًا باللغتين العربية والإنجليزية مرفقًا به 7 وثائق رسمية من الجهات الرسمية المختصة في مصر، للرد على واقعة عودة جثمان سائح بريطاني لبلاده دون قلب وكلى.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إلى إرسال البيان اليوم إلى المكتب الإعلامي بلندن، متابعًا أنه سيتم إرساله غدًا بشكل رسمي إلى الصحف البريطانية الثلاثة «BBC»، «THE SUN»، «DAILY MAIL»، التي نشرت الخبر دون رد الجانب المصري، لنشر الرد كاملًا.

وأضاف: «هناك هيئة للرقابة على الصحافة والإعلام في بريطانيا تدعى "أوفكوم"، إذا لم ينشر الرد المصري حول الواقعة، سنلجأ إليها، ولدينا كل السبل القانونية الأخرى في القضاء البريطاني أيضًا إذا لم ينشر الرد»، مؤكدًا: «هناك إجراءات قانونية سنتخذها إذا لم يُنشر الرد المصري».

وأوضح أن هناك تعليمات صادرة داخل الطب الشرعي، فيما يتعلق بأي حالات أجنبية، بأن يتم التحليل سريعًا، متابعًا أن التعجل في تسليم الجثمان إلى أسرة المتوفي بناءً على رغبة ذويه، دون إبلاغهم بأن بعض الأعضاء موضع التحليل في المعامل المصرية، هو الذي تسبب في هذا الإرباك.

يأتي ذلك على خلفية، وفاة سائح بريطاني في أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر، واكتشاف أسرته خلال تجهيز الجثة للدفن أنها دون قلب وكلى.