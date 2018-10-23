السفير المصري في أسمرا يبحث التعاون الثنائي مع وزيرة الصحة الإرترية

التقى ياسر هاشم، سفير مصر في أسمرا، اليوم الاثنين، أمينة نور حسين وزيرة الصحة الإرترية لبحث التعاون الثنائى، وذلك بمناسبة وصول الطبيبين المصريين اللذين تعاقدت معهما الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتشغيل العيادتين المصريتين للرمد والأسنان – اللتين أسستهما الوكالة في وقتٍ سابق من العام الجاري – في العاصمة الإريترية أسمرا.

وصرح السفير هاشم، بأنَّ التعاون في مجال الصحة من أبرز مجالات التعاون بين البلدين في المرحلة الراهنة، وأنَّ البدء في تشغيل العيادتين المصريتين في أسمرا خطوة هامة تؤكد حرص مصر على التعاون مع الأشقاء في إريتريا في المجالات ذات الأولوية للجانب الإريتري.

وأكدَ السفير، أنَّ مصر تواصل جهودها كصانع سلام في إفريقيا بوجه عام، وفي منطقة القرن الأفريقي بوجه خاص، وأنَّها تحرص دومًا على إقامة علاقات متميزة بين الشعب المصري وأشقائه في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.