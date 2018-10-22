ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيا قضية خاشقجي

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عددا من القضايا الثنائية شملت تطورات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن أردوغان وترامب تبادلا وجهات النظر حول قضية خاشقجي ومحاربة الإرهاب والتطورات في سوريا.



يشار إلى أن أردوغان أعلن أنه سوف يكشف عن تفاصيل كاملة بشأن قضية خاشقجي غدا الثلاثاء.



وأصدرت السعودية بيانا رسميا جاء فيه أن خاشقجي توفي في قنصلية المملكة في إسطنبول بعد دخوله لاستخراج أوراق رسمية جراء مشادة مع أشخاص داخل القنصلية.



وأضافت وكالة الأناضول أن الرئيسين اتفقا على ضرورة الكشف عن ملابسات وفاة خاشقجي بجميع جوانبها.



وتابعت أن الرئيسين بحثا أيضا المسار القانوني بخصوص القس أندرو برونسون والتعاون في محاربة الإرهاب.



كما أكد أردوغان وترامب على أهمية اتفاق إدلب وتنفيذ خطة الطريق حول "منبج"، حسب المصدر نفسه.