قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن هناك خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منطقة الأهرامات من خلال التعاقد من شركات خدمة كبرى، لإنشاء مطاعم وكافتريات تتناسب مع الطبيعة السياحية لهذه المنطقة.

وأضاف وزير الآثار في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه سيتم تطوير طريق الأهرامات من خلال إدخال خدمة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وضع الباعة الجائلين في أماكن مخصصة لهم، معقبًا: «مش هنقطع رزق أهلنا من الباعة بس مش هنسيب المنظر بالشكل ده لازم يكون في نظام، وهنسمح بتواجد أعداد معينة منهم في هذه المنطقة».

وأوضح أن هناك 1500 شخص حاصلين على تصاريح من محافظة الجيزة لممارسة هذه المهنة الذي توارثوها عن أجدادهم، معقبًا: «التزاحم يسبب مضايقات للسياح، فضلًا عن السلوكيات الخاطئة التى يتبعها بعض الباعة في التعامل معهم».

وأشار إلى جهود الوزارة في القيام بأول عملية لترميم قصر البارون بشكل كامل بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة ترميم وتطوير المتحف اليهودي وافتتاحه قبل نهاية عام 2019، مضيفًا أنه سيتم تطوير طريق الكباش الذي توقف تمامًا في عام 2011 .

وتابع:«هناك مبادرة من الحكومة المصرية بربط مدينة الأقصر بطريق الكرنك حوالي أكثر من 2700 متر، من خلال طريق الكباش، وواجهتنا 3 مشاكل، مثل وجود كنيستين على الطريق وتم التفاوض معهم، وسنزيل بعض التعديات على الطريق»، مؤكدًا على أهمية المشروع في توفير فرص عمل جديدة للشباب في المحافظة.