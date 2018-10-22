الاتحاد الألماني لكرة القدم يستعد لإقامة بطولة رياضية تفاعلية للفرق

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قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم القيام بإعداد بطولة رياضية تفاعلية (افتراضية) للفرق المشاركة في دورى الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) وأندية الدرجة الثانية في ألمانيا وذلك اعتباراً من يناير المقبل .

وذكر الاتحاد الألماني اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يكون هناك 13 نادياً رائداً في دوري الدرجة الأولى وفريقان من الدرجة الثانية لتشكيل فرق رياضية تفاعلية تضم حوالي أربعة لاعبين.

واكتفى الاتحاد الألماني حتي الآن بإقامة بطولة للاعبين مستقلين منذ عام 2012 ، حيث يطلق على هذه البطولة الدوري الألماني التفاعلي الذي سيستمر كذلك بعد أن شهد مشاركة 150 الف لاعب حتى الآن.

وستتنافس الفرق المشاركة في تصفيات بين شهرى يناير ومارس. وسيتوج الفريق صاحب المركز الأول باللقب ، كما سيتم دعوة أفضل الفرق لحضور النهائي الكبير للاعبين المستقلين.

وقال دومينيك هيلبيش هان رئيس قسم التراخيص والرياضة التفاعلية بالاتحاد الألماني "لدينا ديناميكية خاصة نريد أن نربط بها العالم الحقيقي لكرة القدم بالرياضات التفاعلية."

وجاءت خطوة اتحاد الكرة الألماني تماشيا مع زيادة شعبية كرة القدم التفاعلية حول العالم حيث اطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم التفاعلية منذ نحو 14 عاما وهي مسابقة دولية سنوية لألعاب فيديو كرة القدم.

وجرت النسخة الأولى لكأس العالم التفاعلية في 2004 في سويسرا. وفي عام 2014 تنافس أكثر من مليون و900 الف لاعب في البطولة.

وقد شارك فيها أكثر من خمسة ملايين لاعب منذ عام 2009 مما جعلها أكبر بطولة ألعاب عبر الإنترنت في العالم حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.