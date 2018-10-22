العراق: اعتقال 6 إرهابيين في الأنبار وكركوك

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة إرهابيين أحدهم ينتمي لتنظيم (داعش)، في حين شارك الآخران بحرق مركزين للشرطة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، إن "القوات التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية (لواء المشاة 50 ، الفرقة 14 ) تمكنت من خلال عملية أمنية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين كان مسؤولا عن ما يسمى بتنظيم (التوبة) ، فيما شارك الآخران بعدة معارك ضد القوات الأمنية في مناطق السجر، وناظم التقسيم، وساهما بحرق مركزين للشرطة في الصقلاوية والفلوجة".

في سياق متصل، أعلنت الشرطة العراقية اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وتدمير مقرين لتنظيم "داعش" في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت ـ في تصريح صحفي "إن قوات مشتركة وبإسناد جوي قامت بعمليات تفتيش في قرى (مراطة العليا ، مراطة السفلى ، الخزيفي ، بريمة، حي الثورة) في الحويجة "، مشيرا إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن تدمير مقرين لداعش في قرية مراطة العليا ومراطة السفلى .