تايوان: سائق قطار سواو أبلغ بوجود مشاكل في المكابح قبل الحادث المميت

قال مسؤولون بالسكك الحديدية التايوانية، اليوم الاثنين، إن مشكلات في نظام المكابح بالقطار تم الإبلاغ عنها قبل نحو نصف ساعة من خروجه عن مساره في تايوان مطلع الأسبوع ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

يُذكر أن قطار "بويوما اكسبريس" فائق السرعة، كان يقل 366 راكبا، خرج عن القضبان أمس الأحد في بلدة سواو بمقاطعة ييلان بشرقي تايوان؛ ما أسفر أيضا عن إصابة 187 شخصا.

وكان السائق قد اتصل بمركز العمليات المركزي عدة مرات، وطلب المساعدة الفنية لحل مشاكل نظام المكابح في القطار، حسبما قال لي ساي - شين، المدير الفني في إدارة السكك الحديدية في تايوان للصحفيين في تايبيه.

ووفقا للإدارة، فقد تم العثور على ست ضحايا داخل عربة وتم العثور على تسعة آخرين خارج القطار على الأرض، وتوفي ثلاثة آخرون بعد إرسالهم إلى المستشفى، وأصغر ضحية يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتفقدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، موقع الحادث في سواو في وقت مبكر من اليوم الاثنين وتم اطلاعها على الحادث الذي يعد أسوأ حادث للسكة الحديد في البلاد منذ عام 1991.

وقالت تساي: "سنكتشف السبب في أسرع وقت ممكن"، مضيفة أن الأمة بأسرها شعرت بالحزن الشديد بسبب المأساة، وزارت فيما بعد الركاب المصابين في المستشفيات.

كان القطار متوجها إلى تايتونج، المدينة الساحلية في شرق تايوان.

وقالت امرأة، عرفت فقط باسمها تونج، لوكالة الأنباء المركزية المملوكة للدولة، إن 17 من أقاربها كانوا على متن القطار، عائدين إلى منازلهم من حفل زفاف شقيقتها شمالي تايوان.

وتابعت أن تسعة أشخاص ماتوا وأربعة في حالة حرجة، ونقلت عنها القول: "كيف انتهى الأمر بهذه الطريقة؟".

كما كان من بين القتلى مدرسان وثلاثة طلاب من مدرسة في تايتونج.