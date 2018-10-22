تبدأ بعثة أمريكية والتى تضم 44 شركة متنوعة، زيارتها إلي القاهرة اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تستأنف البعثة بعد ذلك لقاءاتها مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومجموعة من البرلمانيين، خلال يومي البعثة في مصر.

وتضم البعثة شركات في مجالات متنوعة، من الطاقة والكهرباء، كما أن هناك تواجدا خاصا لشركات الأدوية، والتى من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، بحسب طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

ويرجع "توفيق" عزم شركات الأدوية الأمريكية لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، إلى توصلها لحل كثير من المشكلات التى كانت تحول دون ذلك، خاصة بتسجيل أدوية جديدة والأسعار وفترة التسجيل، خلال لقاء الشركات مع وزير الصحة، منذ عامين.