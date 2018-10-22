أكد بسكار عبد الحق مدير ملعب "8 يونيو" بولاية سطيف الجزائرية أن وفاق سطيف سيواجه الأهلي أكبر فريق في القارة الإفريقية وهو ما يضع عليهم مسؤولية كبيرة في تنظيم اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحق في تصريحات تليفزيونية: "سنواجه الأهلي وهو فريق عريق وصاحب تاريخ كبير وهوأكبر فريق في القارة الإفريقية ومن أشهر الأندية في العالم، لذلك سعداء بمواجهته وستكون مباراة مميزة بين الأشقاء العرب".

وأضاف: "بالطبع لدينا إجراءات تنظيمية كبيرة لهذه المباراة الكبرى، وتم التنسيق مع جميع الجهات الجزائرية من أجل خروج المباراة في أفضل صورة".

وتابع: "أهم أولوياتنا في اللقاء هو سلامة الفريق الضيف وسلامة جماهيرنا أيضا، وأعتقد أن جماهير سطيف تسعى خلال هذه المباراة لتشجيع فريقها فقط ولن يكون هناك أي أزمات أو عنف من جانبهم".

وأتم: "سيتم فتحت بوابات استاد ملعب 8 يونيو في الواحدة ظهر غدا الثلاثاء على أن يتم بدء دخول الجماهير في الثالثة عصرا، وهو ما يعطينا متسع للوقت من أجل التنظيم الجيد للقاء".

وتغلب الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال التي أقيمت باستاد السلام بهدفين للاشىء.

ووصلت بعثة الأهلي أمس الأحد برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة وفاق سطيف. تابع التفاصيل