محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة «الملتقي الدولي الأول للسياحة الثقافية والتراث» بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، في شرم الشيخ وفدًا يضم رانيا الشامي رئيس "الملتقي الدولي الأول للسياحة الثقافية والتراث"، خالد حسن مدير الملتقي، رجائي نيازي المستشار الفني للملتقي، في حضور اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، لبحث لبحث إقامة الملتقي في مدينة شرم الشيخ في فبراير القادم.

ومن المقرر، أن يشارك في الملتقى عدد من الدول العربية، هى: السعودية، الأردن، اليمن، عمان، المغرب، الكويت، سوريا، لبنان، تونس، الجزائر، العراق، السودان، إضافة إلى دول أجنبية، هى: أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، أوزباكستان، أرمينيا، أسبانيا، البرتغال، اليونان، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، نيجريا، أوغندا، ليتوانيا، بولندا، الهند، الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية.

ويتضمن الملتقى، عقد مؤتمر سياحي كبير يقام لمدة يومين بواقع جلستين كل يوم بمشاركة جامعة الدول العربية، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الاستثمار، وهيئة الاستعلامات، وسيناقش آفاق التنمية السياحية في مصر والعالم، إضافة لحفلي الافتتاح والختام، اللذين يتخللهما مجموعة من العروض الفنية التراثية والغناء الفردي للتعريف بفنون الدول المشاركة، فضلاً عن ورش إبداعية، وسينمائية بعنوان " كيف تصنع فيلمك الأول".