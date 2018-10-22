وزير سعودي: نأمل في تعامل دولي حكيم مع أزمة خاشقجي

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن المملكة ثابتة في استخدام سياستها النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة، وذلك ردا على مخاوف بعض المحللين من قيام السعودية بتقليص إمداداتها من النفط بسبب عدم رضاها عن تعامل الغرب مع قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين، إن: "العقلاء في العالم يعرفون أن النفط سلعة مهمة جدا لبقية العالم، وإذا ارتفعت أسعار النفط بصورة مبالغ فيها، فإن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ما سيؤدي إلى ركود عالمي، والسعودية ثابتة في سياستها".

وشدد: "نعمل على استقرار الأسواق العالمية وتسهيل النمو الاقتصادي، وهذه السياسة ثابتة منذ سنوات، وسبق أن عانينا من أزمات سياسية، فهذه ليست المرة الأولى، الحادثة ستمر، وبالطبع ليس من مهمتي الحديث عنها: حكومتنا عبر القنوات السياسية تتعامل مع القضية، إلا أن المملكة العربية السعودية دولة مسؤولة للغاية، ومنذ عقود ونحن نستخدم سياستنا النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة ونعزلها عن السياسة".

وأضاف: "دعونا نأمل أن يتعامل العالم مع الأزمة السياسية، بما في ذلك المتعلق منها بالمواطن السعودي في تركيا، بالحكمة، كما أننا سنمارس الحكمة على كل من الصعيدين السياسي والاقتصادي، دوري كوزير للطاقة هو أن أنفذ دور حكومتي البناء والمسؤول والعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية العالمية".