وزير الآثار: دير سانت كاترين من أجمل الأماكن الأثرية والسياحية في العالم

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن دير سانت كاترين واحد من أجمل الأماكن الأثرية والدينية في العالم، موضحًا أنه من ضمن 6 أماكن أثرية تم تسجيلها من قبل اليونسكو لأهميته الدينية والسياحية على قائمة التراث العالمي.

وأضاف وزير الآثار، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أحد رؤساء فرنسا السابقين، أكد أن مصر بلد التنوع والحضارة والتاريخ، متوجهًا بالشكر إلى اللواء خالد فودة على جهوده في الخروج بملتقى السلام العالمي بهذا الشكل الحضاري.

وأوضح، أن الملتقى ضم عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية للمشاركة في مؤتمر سانت كاترين العالمي للسلام، معقبًا: «الآثار هي القوى الناعمة لمصر في الخارج، ونتواصل بها مع كل الأجانب في العالم».

وأختتم ملتقى سانت كاترين العالمي للسلام، في نسخته الرابعة، يوم الجمعة الماضية ميثاقه وبيانه الختامي من دير سانت كاترين بحضور وزراء ووفود عالمية، وحضور إعلامي كبير.

ويُذكر، أن الملتقى العالمى للسلام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بدأ يوم الخميس الماضي، بعزف السلام الوطني، بحضور عدد من الوزراء والعشرات من سفراء الدول الأجنبية، منهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.