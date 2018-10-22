الاتحاد الانجليزي يبرئ مورينيو ويحقق مع اياني

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اتهم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ماركو اياني المدرب المساعد لفريق تشيلسي بارتكاب سلوك غير لائق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد التي أقيمت يوم السبت الماضي

وذكر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عبر شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" انه سيتم استدعاء الايطالي اياني المدرب المساعد لتشيلسي في الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل للرد على التهمة التى وجهت إليه فيما نجا المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو من التهمة.

وتلقى ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد تذكيرا رسميا بشأن مسؤوليات كل فريق ، حيث تلقى الناديان مذكرة رسمية مماثلة تتعلق بالسلوك المتوقع من الجهاز الفني واللاعبين في جميع الأوقات في المنطقة الفنية.

وتعادل تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد إحراز روس باركلى هدفا في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة 2 / 2 ،وهو مما دفع إياني للإحتفال عند مقاعد بدلاء مانشستر وأمام أعين مديره الفني جوزيه مورينيو.

ولم تنته مشاهد الغضب الي هذا الحد، بل تحولت إلى مشاجرة بالأيدي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.