استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهد، فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحجة محاولته طعن جندي على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب، لم تعرف هويته، في منطقة باب الخان القريبة من المحكمة الشرعية في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال هرعت إلى المكان وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مصادر طبية بأن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر توجهت لموقع الحادث وتم منع المسعفين من الاقتراب من الشاب.