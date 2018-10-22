محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة الملتقى الدولي الأول للسياحة الثقافية والتراث بشرم الشيخ

استقبل محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، مساء الإثنين، وفدا يضم رانيا الشامي، رئيس الملتقى الدولي الأول للسياحة الثقافية والتراث، وخالد حسن، مدير الملتقى، واللواء رجائي نيازي، المستشار الفني للملتقى، وذلك لبحث إقامة الملتقى الدولي الأول للسياحة الثقافية والتراث بمدينة شرم الشيخ خلال فبراير 2019.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقي 14 دولة عربية هم «السعودية، الأردن، اليمن، عمان، المغرب، الكويت، سوريا، لبنان، تونس، الجزائر، العراق، السودان، ومصر».

كما سيشارك 22 دولة أجنبيه هم «أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، أوزباكستان، أرمينيا، أسبانيا، البرتغال، اليونان، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، نيجريا، أوغندا، ليتوانيا، بولندا، الهند، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية».

ويتضمن الملتقى، مؤتمر سياحي كبير يقام لمدة يومين بواقع جلستين كل يوم بالمشاركة مع جامعة الدول العربية، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الاستعلامات، وسيناقش آفاق التنمية السياحية في مصر والعالم، بالإضافة لحفلي الافتتاح والختام، وسيتخللهما مجموعة من العروض الفنية التراثية والغناء الفردي للتعريف بفنون الدول المشاركة، بالإضافة لورش العمل والورش الإبداعية والورش السينمائية بعنوان «كيف تصنع فيلمك الأول».

كما سيتم تنظيم عروض أزياء لبعض الدول المشاركة ومجموعة مختارة من الأفلام القصيرة المعبرة عن أوجه الجذب السياحي في بعض الدول وعلى رأسهم مصر.