يحيى الجمال يكشف كواليس كتابة روايته «أحلام شمس»

كشف الروائي والمحلل السياسي، يحيى الجمال عن كواليس كتابة روايته الأحدث «أحلام شمس» الصادرة عن دار الشروق.



وقال الجمال: «جاءت فكرتها أثناء كتابتي روايتي الأولى، عندما استقيظت في أحد الأيام وأنا أتساءل هل أنا نفس الشخص الذي كان موجود هنا بالأمس؟، وبدأ هذا الهاجس يشغلني، ثم بدأت أقرا في نظرية «الأكوان المتوازية»، وهي النظرية الموجودة منذ زمن «أفلاطون»، وتقوم على افتراضية «أننا لا نعيش فى كون واحد، بل عدة أكوان، تشكل معا الوجود بأكمله»، فقررت الكتابة عن هذه الفكرة كأسطورة وأتناولها بشكل فني، وأضيف إليها نماذج وأحداث عايشتها، وحاولت أن أعمل سرد للثلاثين عاما الماضية في مصر، عن طريق عدة أكوان، بنفس الأحداث التاريخية، وهي أحداث مكملة لبعضها، لكنها منفصلة، الرابط بينهم شمس بطل الرواية والذي يعيش ثلاثة حيوات، مع شخصيات تستمر معه أو تختفي.



وتابع: «كتبت في الرواية عن الهاجس الذي ظل يشغلني، وهو فكرة الموت، فأنا دائمًا ما أتساءل ماذا لو استطاع الأشخاص الذين ماتوا في أعمار صغيرة العودة إلى الحياة؟، وماذا سيفعلون إن عادوا؟ وهي الفكرة التي طرحتها من خلال أحلام شمس الثلاثة، وحديثه مع الملاك الذي يوضح له بعض الجوانب الغامضة والمستعصية الفهم عليه».



وأشار «الجمال» إلى أنه حاول أن يجنب روايته الحديث حول السياسة، لكنه لم يستطع تفادي ذلك كليًا، ولذلك جعل السياسة في الرواية تأتي بشكل غير مباشر.



ولفت صاحب «أحلام شمس»، إلى أن المعضلة التي كانت تقف أمام بطل الرواية «شمس»، هي في التغيرات المعقدة التى طرأت على المجتمع، لكنه وعلى الرغم من تلك التغيرات، ومع اختلاف الحيوات الواردة فلم يخرج عن خط الأحداث التاريخية في الرواية، فالطفولة وسن المراهقة واحدة، وحتى المرحلة الجامعية لشمس، ولحظة انكساره بعد وفاة والده، الذي كان شمس يعده بمثابة الشيخ وهو مريده، فكل ذلك واحد، لكن ردود الأفعال هي التي اختلف وتباينت في كل حلم، قائلًا: تعاملت مع الحيوات الثلاثة بشكل فنتازي، وبأن بطل الرواية شمس قد يكون شخص عاش منذ ألف عام.