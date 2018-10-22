ما الذي يجعل القردة تقتل ؟! في قرية تكري، بولاية أوتار براديش، في الهند جمع مجموعة من القردة أحجارا كثيرة من أحد المباني المتهالكة بالقرب منهم، ثم تسلقوا شجرة شاهقة، ليمطروها على رجل سبعيني، حتى قتلوه.

الضحية، دهرامبال سينغ البلغ من العمر 70 عاما، كان يعمل في جمع القطع الخشبية، تلقى إصابات بالغة في رأسه، وصدره، أدت الى وفات الرجل المسن في وقت لاحق في المستشفى، ذلك بحسب الشرطة الهندية.

تقدمت عائلة سينغ بشكوى رسمية حول الحادث إلى الشرطة، في الوقت الذي قال فيه شقيق الضحية، إن القرود ألقت أكثر من 20 جحرا على رأس أخيه من ارتفاع كبير أدى لإصابات خطيرة تسببت في قتله، مضيفا "القرود المارقة هم الجناة الحقيقيين ويجب أن يدفعوا الثمن"، ذلك بحسب موقع سكاي نيوز إنجلش.

وسبق وأن شكى أهالى القرية من أفعال القرود العدوانية ضد البشر، لكن دون استجابة من المسؤلين، لأن القردة من الأنواع المحمية، فقد قال شيتوان سينغ، المسؤول في مركز شرطة دوجهات، "كيف يمكننا تسجيل القضية ضد القرود؟ هذا سيجعلنا نضحك".

وقد تزايدت هجمات القردة القاتلة في الهند، في الآونة الأخيرة، ففي مارس الماضي، ورد أن قردًا دخل منزلًا في قرية تالاباستا أوريسا، واختطف طفلًا، قبل أن يتم العثور عليه لاحقا، ملقى في بئر.

وفي عام 2007 ، توفي نائب رئيس بلدية دلهي، إس إس باجوا، بعد أن هاجمه حشد من القردة البرية وسقط من شرفة الطابق الأول.