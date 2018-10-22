جورباتشوف: قرار ترامب الانسحاب من معاهدة الصواريخ متهور

وصف ميخائيل جورباتشوف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة أسلحة أبرمت منذ عقود مع روسيا بإنه عمل متهور.



وكان ترامب أعلن يوم السبت عن نيته الانسحاب من المعاهدة التي تعرف باسم "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" والتي تم توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والسكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل جورباتشوف في واشنطن عام 1987.



وقال جورباتشوف لوكالة أنباء انترفاكس الروسية يوم الأحد: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نلغي اتفاقات نزع السلاح القديمة".



وأضاف "هل من الصعب حقا أن نفهم أن رفض هذه الاتفاقات، كما يقول الناس، ليس عملا عبقريا؟".