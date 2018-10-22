حقوقيون: مقتل 528 شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بنيكاراجوا منذ إبريل

ذكر نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الاثنين، أن ثمة 528 شخصا على الاقل، لقوا حتفهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراجوا، منذ شهر إبريل الماضي.

وقال اتحاد حقوق الانسان المستقل في نيكاراجوا، إن هناك ما لا يقل عن 4100 شخص أصيبوا، كما أنه من المحتمل أن تستمر معاناة 105 أشخاص منهم من جراء إصاباتهم، مدى الحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم خطف أكثر من 1600 شخص على أيدي عصابات مسلحة لها صلات بالحكومة، وتم إطلاق سراح 123 منهم فقط.

ويشار إلى أن الاحتجاجات تجتاح نيكاراجوا منذ نيسان/أبريل الماضي، بعد أن حاول الرئيس دانيال أورتيجا الدفع بإصلاحات خاصة بالمعاشات، كان من شأنها أن تؤدي إلى خفض المزايا.

وعلى الرغم من التراجع عن الإصلاحات الأولى، إلا أن الاحتجاجات استمرت، وتصاعدت في النهاية بعد أن أمرت الحكومة بقمع المتظاهرين.