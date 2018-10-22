إيطاليا تبدي استعداها للحوار مع المفوضية الأوروبية لتوضيح قانون الموازنة

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، استعداد بلاده للحوار مع المفوضية الأوروبية لتوضيح قانون الموازنة الإيطالية.

وقال دي مايو - وفقا لوكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - "هناك تصور في الأروقة الأوروبية بأن إيطاليا لا تريد الحوار، وتعمل ما يحلو لها.. لكن نحن في منطقة اليورو، وفي أوروبا ونريد البقاء".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد حذر - الأسبوع الماضي - المفوضية الأوروبية من أنه لا مجال لتعديل الموازنة التي قدمتها حكومته لعام 2019، والتي تخالف بشكل كبير المعايير الأوروبية، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى مطالبة روما بتقديم "توضيحات".

وصادق البرلمان الإيطالي الخميس الماضي على مشروع قانون موازنة 2018 المعدل الذي عرضته الحكومة الإيطالية وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019.

وتنص الموازنة التي تسلمتها المفوضية الأوروبية على عجز بنسبة 4ر2% في 2019، مقابل 8ر0%في ميزانية حكومة اليسار السابقة.