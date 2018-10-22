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عضو «تقنين أوضاع الكنائس»: مهلة 4 أشهر للوفاء باشتراطات الحماية المدنية

أحمد العيسوي
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:44 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:44 م

قال القس ميخائيل أنطوان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة تقنين أوضاع الكنائس، إن الكنيسة تنتظر نشر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقنين 120 كنيسة ومبنى، في الجريدة الرسمية، وتلقي كشفًا بهذه الكنائس، لبدء التنفيذ.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن هناك مهلة 4 أشهر للوفاء باشتراطات الحماية المدنية لهذه الكنائس بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، قبل التقنين النهائي لها.

وأشار إلى صدور قرارين سابقين في شهري فبراير وأبريل نشرا في الجريدة الرسمية في شهر مايو الماضي بإجمالي نحو 220 كنيسة، موضحًا أنه لم يتم الوفاء بكل الاشتراطات حتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، اليوم الاثنين، بشأن توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية واستيفاء حقوق الدولة.


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