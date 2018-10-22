الأهلي: لم نطلب قوات إضافية لتأمين الفريق في «سطيف»

نفى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي، للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، طلب بعثة الفريق الأحمر في الجزائر قوات إضافية لتأمين البعثة في ولاية "سطيف" الجزائرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، غدً الثلاثاء، على ستاد "8 مايو"، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي 2 – 0 .

وفي ضوء أخر، أكد مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي، جاهزية أحمد فتحي ووليد سليمان لخوض مباراة وفاق سطيف منذ البداية، بعد ما تردد عن احتمالية استبعاد الأخير من اللقاء كون ملعب الفريق الجزائري من النجيل الصناعي.

كما تأكد جاهزية صلاح محسن للمشاركة في المباراة، بعدما خاض اللاعب تدريبات الفريق أمس بشكل طبيعي.