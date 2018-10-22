تنظم احتفالية كبرى لتكريم الكاتب الدكتور محمد ابو الغار، تحت عنوان «الإبحار في عقل ابو الغار»، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 25 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسه مساء، بقاعة عايدة، في فندق الماريوت بالزمالك.

يدير اللقاء الدكتور أسامة شوقي، ويناقش الدكتور محمد ابو الغار في العديد من المحاور منها: «ذكرياته مع رجال الأدب و الفكر من رجال عصره، وأهم التحديات الفكريه والفلسفية، وأسرار و حكاوي عن خفايا حياة عظماء القرن».

ويناقش الدكتور محمد ابو الغار، كتابه «علي هامش الرحلة»، الصادر عن دار الشروق، والذي يُعد جزء من سيرته الذاتية، التي يكشف فيها جزء من الأحداث الحقيقية التي سمعها وعايشها، وأثرت فيه، لتتشابك سيرته الذاتية مع سيرة وطن بأكمله.

وتعقد الاحتفالية على هامش المنتدى الطبي السادس لتخصص أمراض النساء والتوليد، برئاسة الدكتور أسامة شوقي، أستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة أميمة إدريس، سكرتير المنتدى، والدكتور أحمد المناوي، منسق المنتدى.

ويشارك في الحضور كل من: الدكتور محمد الجمال، وزوجته الكاتبة نسمه يوسف إدريس، والتي تسترجع ذكريات ومواقف وحكايات لجيل عمالقه الأدب و مواقف للدكتور محمد ابو الغار، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأطباء والشخصيات العامة الثقافية، والدعوة مفتوحة أيضًا لغير الأطباء من محبي «ابو الغار» لتكريمه والاحتفاء به.