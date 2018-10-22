مهرجان الموسيقى العربية ينظم ثلاثة مسابقات في العزف والغناء

ينظم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنطلق فاعلياته 1 نوفمبر المقبل، ثلاثة مسابقات في مجال الغناء العربي والعزف على الكمان للشباب والأطفال، تحمل مسابقة الغناء الراحلة رتيبة الحفنى تخليدا لذكرى الدكتورة رتيبة الحفني، مؤسس المهرجان، ويقام للعام الثالث على التوالي مسابقة للغناء العربي للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 35 عاما يؤدي فيها المتسابق أغنيتين الأولى من التراث العربي والثانية من اختياره.

أما عن المسابقة الثانية فقالت الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان إنها لنفس الفئة العمرية من الشباب وتدور حول العزف على الكمان يعزف المتسابق عملا من اختياره وعمل آخر من اختيار اللجنة مع قراءة النوتة الموسيقي،وتحمل هذه الجائزة اسم سعد محمد حسن.

ورصدت دار الأوبرا جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وتبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألفًا، والثالثة فقيمتها 10 آلاف جنيه.