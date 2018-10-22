عمرو عبد الحميد: «لافروف» أكد لي أن زيارة «السيسي» «تاريخية بمعنى الكلمة»

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أخبره في حوار جانبي بينهما خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا، الأسبوع الماضي، بأنها زيارة تاريخية.

وأضاف «عبد الحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن «لافروف»، أخبره بأن «الزيارة تاريخية بكل ما تعنية الكلمة من معنى»، مشيرًا إلى وجود انطباع بأهمية الزيارة بشكل كبير.

وأشار، إلى وجود حفاوة كبيرة لقيها الوفد المصري والرئيس «السيسي»، خلال زيارته لموسكو، وتقديم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «السيسي»، لبعض السياح خلال جولة لهما في سوتشي على البحر الأسود، على أنه صديق لروسيا.

وذكر، أن «بوتين»، التقى «السيسي»، سريعًا ولم يتأخر في موعده رغم تعرضه لانتقادات بسبب تأخره الدائم في استقبال الضيوف.

ولفت، إلى اختلاف الزيارة الأخيرة عن زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى روسيا أثناء تولية الحكم، قائلًا: «بوتين كان قد أوفد رئيس المدينة لاستقبال مرسي، وليس حتى حاكم الإقليم، وبعد 30 يونيو قابلت مسؤولًا روسيًا، أخبرني بأنهم لم يكونوا يتعاملون معه بشكل جدي وأنهم كانوا يعلموا بأنه لن يستمر طويلًا في الحكم».

وتابع: «المسؤول الكبير أخبرني وقتها أنهم كانوا يلمسون ارتباك القيادة المصرية الجديدة وأنهم لم يأخذوا ما قاله "مرسي"، في سوتشي على محمل الجد».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه إلى روسيا يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، والتقى خلالها بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي.