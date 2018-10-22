مواطن «تركي» يواجه الحبس لاتصاله بالشرطة 45 ألف مرة خلال عام

يواجه رجل تركي، عقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ وذلك بسبب قيامه بالاتصال على الخط الساخن الخاص بالشرطة التركية 45210 مرة، خلال سنة واحدة فقط.

وحسبما ذكرته صحيفة «Hürriyet Daily News»، فإن المواطن التركي، شريف كان، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يقيم في منطقة «بيرم باشا» في إسطنبول، سيمثل أمام المحكمة الجنائية، بتهمة منع موظفيين رسميين في الدولة من القيام بواجبهم؛ بسبب الاستخدام المفرط لخط الطوارئ الخاص بالشرطة «155».

وبرر المتهم فعلته في تحقيقات الشرطة، بأنه اتصل بخط الطوارئ مرارًا وتكرارًا للتحدث إلى شخص ما، موضحًا: «انفصلت عن زوجتي منذ عامين، وكنت أشرب الخمر، وعانيت من الاكتئاب، ولم يكن لدي شخص للتحدث إليه، لذلك تحدثت مع الشرطة».