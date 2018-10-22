مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة المصريين

يكرم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني فرقة المصريين بقيادة الفنان هانى شنودة تقديرا لمشوارها الفنى خلال حفل الافتتاح الذي ينطلق ٢٧ أكتوبر الجارى بقصر المانساترلي في المنيل.

وتستمر فاعليات المهرجان حتى 3 نوفمبر المقبل و يقام المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون.

يذكر أن فرقة المصريين كونها الموسيقار هاني شنودة عام 1977 وضمت عدد من المطربين هم منى عزيز وإيمان يونس وتحسين يلمظ وممدوح قاسم وعمر فتحي، كتب لهم كبار الشعراء مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، عبد الرحيم منصور ، و من أشهر أغانيها "ما تحسبوش يا بنات" و "ماشية السنيورة".