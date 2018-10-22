ميليشيات الحوثي تخطف عشرات النساء في العاصمة صنعاء

كشفت مصادر أمنية يمنية عن خطف ميليشيات الحوثي لعشرات النساء في العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أن فرق خاصة من الميليشيات تقتحم المنازل لتخطف النساء وتصادر الأموال، مشيرة إلى أن النساء المختطفات أكثرهن من المعارضات بجامعة صنعاء لسياسات الميليشيات الإرهابية.

في سياق آخر، تجددت الاشتباكات بين لواء العمالقة والمقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي من جديد في الكيلو 10، مع استمرار القصف المدفعي المتبادل بينهم، كما قامت مقاتلات التحالف العربي بتمشيط لبعض الجيوب في الشمال الشرقي للمحافظة، وقصفت العديد من الأهداف الحوثية في 4 غارات للتحالف.

وأضافت القناة أن هناك تقدما لألوية العمالقة والمقاومة اليمنية والمقاومة التهامية استعدادا لشن هجوم كاسح على الحوثيين.