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«ماي»: مصالح المملكة المتحدة تقتضي أن نملك زمام أعصابنا في المراحل الأخيرة من مفاوضات «بريكست»

لندن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 11:38 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 11:38 م

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، حكومة بلادها بأن "تملك زمام أعصابها" مع دخول مفاوضات بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) مراحلها النهائية.

وفي خطاب أمام مجلس العموم، قالت ماي إن (حزب) المحافظين يجب ألا يركن إلى هؤلاء الراغبين في وقف (عملية) بريكست عبر تصويت للسياسيين، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

وأضافت «ماي»، أنها لم تكن ترغب ولا كانت تتوقع تمديد فترة الانتقال للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى نهاية 2020، لكن قد توجد ظروف يكون فيها التمديد القصير لفترة الانتقال بعد الخروج خيارًا أفضل، على حد تعبيرها.

وتابعت ماي: "محادثات بريكست ليست حول مصالحي، وإنما هي حول مصالح المملكة المتحدة بالكامل والتي تقتضي منا أن نملك زمام أعصابنا في تلك المراحل الأخيرة من المفاوضات والتي تمثل الجزء الأصعب على الإطلاق".


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