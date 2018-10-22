التحالف العربي يدمر صاروخين بالستيين للحوثيين في الحديدة اليمنية

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تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، من تدمير صاروخين بالستيين لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية (الدريهمي) بمحافظة الحديدة اليمنية دون وقوع خسائر بشرية.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.