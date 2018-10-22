جيهان مرسي: الدروة 27 ستكون فارقة في تاريخ مهرجان الموسيقى العربية

أكدت مدير مهرجان الموسيقى العربية جيهان مرسي، أن الدورة 27 التي تنطلق 1 نوفمبر المقبل، بها ثراء فنى كبير نظرا لانهم استطاعوا جذب مجموعة من أهم الاصوات فى العالم العربى أبرزهم السيدة ماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى و رامى عياش ومن تونس لطيفة الى جانب نجومنا المصريين الذين اعتادوا دعم المهرجان بمشاركتهم.

وتابعت: "هنا لابد ان اشكر السيدة ماجدة الرومى التى دائما تتعامل معنا فى الاوبرا بمنتهى الشياكة والتواضع وهذا ما اعتدنا عليه منها لان سلوكها الراقى اعتبرة قدوة للشباب واتمنى من بعض فنانينا التعامل بنفس سلوكها الذى يعكس فنها الراقى لذلك اقول لها وجود يزين المهرجان بفنك وسلوكك الراقى".

وأشارت إلى وجود أصوات أخرى مصرية وعربية نتصل بها وتعدنا بالحضور ثم يحدث اختفاء منهم غير مبرر، ونحن كادارة مهرجان لا نجبر احد على المشاركة لذلك كل ما اريدة اما الموافقة او الاعتذار، لكن التجاهل وعدم الرد على التليفون فهو امر غريب جدا.

لكن فى كل الحوال الحمد لله هذا العام لدينا اسماء كبيرة جدا، واتصور ان هذا العام هى دورة فارقة سوف نبنى عليها للمستقبل بسبب تلك المشاركات الهابة للنجوم الكبار.

وأكدت أن المهرجان أيضا يدعم الشباب وهم الامل والمستقبل من خلال وضع مجموعة من الشباب فى كل حفل حتى نحدث حالة تعارف بين الجمهور و الشباب وبعضهم بالفعل له قاعدة جماهيرية.

واضافت جيهان مرسى يجب ان اتذكر بكل الخير والعرفان الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى صاحبة الدور الاهم لما وصل اليه المهرجان واهديها اى نجاح يحققه المهرجان،كما اشكر زملائى اعضاء اللجنة التحضيرية حلمى بكر ودحسن شرارة ودكتور جمال سلامة و امجد العطافى الشاعر هانى عبد الكريم و ماجد سرور و محمد رحيم .وكذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا الذى ساندنا كثيرا حتى يخرج البرنامج النهائى بهذا الشكل.