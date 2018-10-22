«الزراعة» توضح حقيقة ارتفاع سعر البطاطس بسبب تخزين المحصول

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد بشأن ارتفاع أسعار البطاطس؛ نتيجة لتخزين التجار للمحصول وتعطيش الأسواق، عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن تخزين البطاطس يحتاج إلى أماكن مخصصة وتكاليف عالية جدًا.

وأكد متحدث «الزراعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة تنظم لجان للمرور على الثلاجات ومنع تخزين البطاطس للقضاء على الاحتكار، متابعًا: «من يستغل قلة المعروض لرفع الأسعار ليس وطني، في حالة ضبط بطاطس في الثلاجات سيتم مصادرة الكميات المخالفة والمخزنة».

كما أوضح أن أسعار الطماطم ستنخفض خلال الأيام المقبلة؛ نتيجة لتوريد المحصول الجديد، مؤكدًا على جهود الوزارة في توفير المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب مع المواطنين.

وشهدت الأسواق الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضروات وخاصة البطاطس والطماطم حيث وصل سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيهًا، مما أثار استياء المواطنين.