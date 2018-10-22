وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لمشاركة «الناتو» بشأن معاهدة «القوى النووية متوسط المدى»

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، لمشاركة جميع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" في النقاش، حول معاهدة "القوى النووية متوسط المدى" (أي إن إف) كرد فعل على خطط واشنطن الانسحاب منها.

ووصفت فون دير لاين، خلال زيارة لها، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين التطور بأنه "مثير للقلق".

وأشارت، إلى أنه كان هناك "شكًا كبيرًا" بالفعل في وفاء الروس بالمعاهدات، خلال قمة حلف الأطلسي في الصيف.

وقالت الوزيرة الألمانية أمام صحفيين اليوم: "بالنسبة لنا الأوروبيون تعد معاهدة (أي إن إف) عنصرًا أساسيًا لأمننا، لذا لابد من الاهتمام حاليًا بإظهار سبل لكيفية الحفاظ على هذا الأمن".

وتابعت فون دير لاين قائلة: "بغض النظر عما إذا كان يجب إنقاذ المعاهدة، فإنه من المهم الآن أن يتم إشراك جميع الدول الأعضاء بحلف الأطلسي في هذه المباحثات".

يشار، إلى أن معاهدة "القوى النووية متوسط المدى" هي اتفاقية تم إبرامها عام 1987 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، وتحظر على كلا الطرفين إنتاج أو حيازة صواريخ نووية موجهة ذات مدى يتراوح بين 500 و5500 كيلو متر.