السعودية والإمارات يقدمان 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن

أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن تقديم السعودية والإمارات مبلغ 70 مليون دولار مناصفة لدعم رواتب المعلمين في اليمن، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف.

وقال «الربيعة»، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، إن دول التحالف تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية، بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع، وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، عليه فإن السعودية والإمارات تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أمريكي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة اليونسيف، مما سوف يسهم في توفير رواتب 135000 من الكوادر التعليمية.

وأوضح، أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم الكبير الذي تقوم به دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، حيث تجاوز ما قدم من عام 2015 إلى الآن 17 مليار دولار أمريكي ولا يزال الدعم مستمرًا .