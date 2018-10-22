وزيرة التضامن: احتفالات تعامد الشمس على تمثال رمسيس رسالة بأن مصر آمنة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن مشاركة وزراء الحكومة والسفراء والدبلوماسيين اليوم في احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، تعد رسالة تبعث بها مصر إلى العالم أنها آمنة.

وأضافت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم - أن مشاركتها في الاحتفال تأتي تلبية لدعوة من وزير الآثار الدكتور خالد عناني، حيث يشارك في هذه المناسبة وزراء الآثار والسياحة والثقافة والتضامن الاجتماعي و22 سفير دولة، متابعة: "ما شاهدناه منذ ليلة أمس مع انطلاق الاحتفالات بمدينة أبو سمبل بظاهرة تعامد الشمس يؤكد أن مصر تسير حاليا في طريقها الصحيح بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بالأعداد الكبيرة التي شاهدتها اليوم من السائحين الأجانب والزائرين المصريين داخل معبد أبو سمبل وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها داخل مصر، مؤكدة أن مصر أهدت للإنسانية أعظم الحضارات والآثار، موجهة دعوة للسائحين حول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بحضارتها.

من جانبه، أكد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أن حوالي 3 آلاف أجنبي ومصري شهدوا الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني، وذلك إلى جانب عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول الذين حضروا خصيصا لمشاهدة تلك الظاهرة الفلكية الفريدة، حيث يأتي الاحتفال تزامنا مع مرور 50 عامًا على إنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق، موجها الدعوة لكل دول العالم إلى زيارة مصر وأسوان ومدينة أبو سمبل، في ظل حالة الأمن والأمان التي تشهدها مصر حاليا.