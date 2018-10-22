وزيرة الدفاع الألمانية تطالب الصين بمشاركة مسؤولة في النظام الدولي

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الصين بمشاركة مسؤولة في نظام دولي قائم على قواعد.

وفي خطابها بجامعة الدفاع الوطني في بكين، دعت الوزيرة اليوم الاثنين إلى التعددية وإبرام الشراكات، مشيرة إلى أهمية النمو المشترك للعالم والتبادل السريع للبضائع والمعلومات من أجل وضع قواعد موثوقة للنظام العالمي.

كما حذرت فون دير لاين من السياسات المنفردة وسياسة العزلة، دون ذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسيته "أمريكا أولا" على نحو مباشر، وقالت: "هناك في الوقت الراهن أسوار تعوق النمو والرخاء"، مضيفة أن الصين نجحت في تحرير الملايين من الفقر وتحقيق الرخاء لهم بدون انتهاج سياسة العزلة، بل عبر الانتفاح والانخراط في الاقتصاد العالمي.

وبدأت فون دير لاين اليوم محادثات حول السياسة الأمنية في العاصمة الصينية بكين.

والتقت الوزيرة في زيارتها الأولى للصين اليوم نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، الجنرال شو كيليانج، الذي وصف ألمانيا خلال استقباله للوزيرة بأنها "شريك جيد".

وتحدث المسؤولان عن توسيع التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.

وعلى خلفية عضوية ألمانيا في مجلس الأمن اعتبارا من يناير المقبل، تسعى فون دير لاين إلى تعزيز التعاون مع الصين، العضو الدائم في المجلس.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة نظيرها الصيني، الجنرال وى فنج خه، في بكين، وتتفقد مركز التدريب الصيني لمهام الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين ثاني محطة بعد منغوليا في الجولة التي تقوم بها الوزيرة في آسيا وأستراليا بغرض تعزيز التعاون العسكري، وبحث قضايا أمنية مثل الهجمات السبرانية وتهديدات مختلفة ومكافحة الإرهاب الدولي.