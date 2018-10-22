محادثات عسكرية بين الكوريتين الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن عقد الكوريتين لمحادثات عسكرية على مستوى رتبة لواء، صباح الجمعة المقبلة، في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بانمونجوم".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان تنفيذ "اتفاق 19 سبتمبر العسكري" وتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الكوريتين وإجراء مسح مشترك في مصب نهر هان.

ومن المقرر أن يرأس اللواء كيم دو-جيون، مسؤول سياسة كوريا الشمالية بوزارة الدفاع، الوفد الجنوبي المكون من 5 مسؤولين عسكريين، فيما يقود الفريق أن إيك-سان الوفد الشمالي المكون أيضا من 5 مسؤولين عسكريين.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجانب الجنوبي اقترح على الشمال عقد محادثات عسكرية على مستوى رتبة لواء وقبل الشمال مقترح الجنوب، مضيفة أنها ستبذل الجهود لتنفيذ "اتفاق 19 سبتمبر العسكري" كما هو مخطط له.