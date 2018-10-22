ضبط 165طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة، اليوم الاثنين، من ضبط تجار يقومون بتخزين الأرز الشعير وحبسه عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين يفيد ضبط «تامر» البالغ من العمر 39 عاما ويعمل تاجر حبوب وصاحب مخزن، قام تخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها في أوقات أخرى مستفيدا من فارق الأسعار محققا أرباح غير مشروعة وبحوزته 165 طن أرز شعير.

وتم ضبط «يوسف» البالغ من العمر 43 عاما وصاحب محل بقالة بدون ترخيص في حي السلام بوادى النطرون وذلك لقيامه بإدارة محل البقالة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتجميع مواد بترولية مدعمة معبئة في جراكن وإسطوانات بوتاجاز منزلية وأسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة الألعاب النارية مجهولة المصدر ومحظور تداولها وبحوزته ألفي لتر سولار و10 اسطوانات بوتاجاز مدعمة، وطن واحد من الأسمدة الزراعية المدعمة و24 شمروخ كبير الحجم.

وتم ضبط «محمود» البالغ من العمر 43 عاما وصاحب محل ألبان بدون ترخيص بعزبة الرجايبة ومركز شبراخيت لقيامه بإدارة معمل الألبان بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة واستخدام ملح سياحات في عملية تصنيع الجبنة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وبحوزته 20طن ملح سياحات مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.