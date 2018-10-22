الجيش اليمني يمشط عددا من المواقع التي تم دحر الحوثيين فيها بشرق الحديدة

أعلن الجيش اليمني تمشيط عدد من المواقع التي تم دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية فيها بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن بيان لألوية العمالقة في الجيش اليمني، أن قوات تابعة للألوية نفذت عملية تمشيط واسعة لعدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10 بمديرية الحالي، حيث كانت تتمركز ميليشيات الحوثي هناك.

وأضاف البيان أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على عدد كبير من قذائف الهاون من عيار 120 وقذائف أخرى أخفتها ميليشيات الحوثي في أنابيب الصرف الصحي بعدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس منها.

وذكر البيان أن ألوية العمالقة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت عمليات عسكرية واسعة لتطهير وتأمين المناطق التي تم دحر ميليشيات الحوثي منها في محافظة الحديدة وتكبد الحوثيون خلالها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والآليات العسكرية.