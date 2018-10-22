رويترز: سعود القحطاني تبادل السباب مع خاشقجي عبر سكايب قبل مقتله

نشرت وكالة رويترز تقريرا مساء اليوم يحوي تفاصيل جديدة عما حدث داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الدقائق السابقة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ظروف غامضة حتى الآن يوم 2 أكتوبر الجاري.



الوكالة نقلت عن مصدر استخباراتي تركي ومصدر عربي وصفته بأنه "عالي المستوى ومطلع على البلاط الملكي السعودي" أن المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، والذي أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بإقالته من القصر الجمعة الماضية، تواصل عبر تطبيق المحادثات الإلكترونية "سكايب" مع خاشقجي ومحتجزيه داخل القنصلية قبل الحادث مباشرة.



وذكرت الوكالة أن القحطاني البالغ من العمر 40 عاما والذي يعتبر من المقربين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اطلع على ما يحدث داخل الغرفة التي مكث فيها خاشقجي داخل القنصلية، حيث تم التواصل معه عبر "سكايب".



وخلال المحادثة وجه القحطاني سبابا وإهانات لخاشقجي، فرد الصحفي عليها بنفسه، ثم قال القحطاني ما معناه "اعطوني رأس الكلب".



ولم يتضح بحسب الوكالة ما إذا كان القحطاني قد اطلع على جميع أحداث عملية القتل التي تمت بعد المحادثة.



وأضافت مصادر الوكالة أن هذه المحادثة بحوزة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورفض إعطاءها للأمريكيين، علما بأن جميع الأطراف تنتظر خطابا علنيا من إردوغان غدا الثلاثاء حول تطورات التحقيقات التركية في القضية.



يذكر أن مصادر رسمية سعودية قالت للوكالة في وقت سابق إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والقصر الملكي بالرياض لم يكونا على علم بما حدث في القنصلية، وذلك بعدما أعلنت الرياض مساء الجمعة الماضية القبض على 18 شخصا في التحقيقات الجارية في القضية، وعزل سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالقصر الملكي، وأحمد العسيري من منصبه كنائب لرئيس الاستخبارات.